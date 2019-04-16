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Происшествия

Российский боец ММА Байлы Курбанмедов погиб в ДТП в Москве

06:36, 16.04.2019
Российский боец ММА Байлы Курбанмедов погиб в ДТП в Москве
Фото: realnoevremya.ru

Российский боец смешанных единоборств (ММА) и боксер Байлы Курбанмедов погиб в дорожной аварии в Москве.

Инцидент произошел в районе Воробьевых гор. По предварительной версии, виновником аварии стал внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа Егор Ляченков. В состоянии алкогольного опьянения он воспользовался каршерингом, чтобы покатать свою подругу, передает Telegram-канала Baza.

Отмечается, что 22-летний Курбанмедов погиб на месте. Накануне его зачислили в сборную ФСИН Москвы.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что российский боец MMA Аркадий Лисин скончался в возрасте 21 года.

Происшествия
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