Роскомнадзор рассказал, с какими опасностями можно столкнуться при просмотре «Игры престолов»

Роскомнадзор предостерег поклонников «Игры престолов», сообщается в официальной группе ведомства.

Поклонников сериала просят не переходить по сомнительным ссылкам, которые обещают бесплатный просмотр. В сообщении отмечается, что ссылки на «Игру престолов» чаще всего подвержены вирусному заражению. Самыми опасными являются первая и заключительная серии сезона.

Под прикрытием ссылок на сериал могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО. Чаще всего пользователи сталкиваются с троянцами.

Напомним, ранее в Казани на улице Баумане активисты в рамках эко-акции #субботникблизко разместили трон из сериала «Игра престолов». Арт-объект был сделан из мусора. Так активисты хотели привлечь внимание общественности к проблеме мусора в столице Татарстана.



