Стоимость нефти достигла пятимесячного максимума

Мировые цены на нефть достигли максимума за последние пять месяцев.

Так, нефть марки Brent с поставкой в июне на торгах Лондонской биржи к 9.45 мск подорожала на 0,52%, до $70,72 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской биржи увеличились в цене на 0,48%, до $63,38 за баррель.

Всего с начала года Brent подорожала на 30,7%, WTI — на 39%, сообщает Bloomberg.

Напомним, 4 апреля стоимость нефти Brent превысила $70. Это произошло впервые с 12 ноября 2018 года.