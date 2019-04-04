Стоимость нефти Brent превысила $70 впервые с ноября 2018 года

Стоимость нефти Brent превысила $70. Это произошло впервые с 12 ноября 2018 года.

Цена июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,02%, до $70,03, пишет ТАСС.

В то же время курс доллара опустился на 2 копейки, до 65,43 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 73,36 рубля.

Напомним, 14 марта стоимость нефти Brent повысилась на $0,28, до $67,83 за баррель. Это произошло впервые за четыре месяца.