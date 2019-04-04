В Казани временно приостановили работу FUN24

Верховный суд РТ оставил без изменения решение суда первой инстанции о приостановке работы развлекательного центра FUN24, сообщается на официальном портале прокуратуры РТ.

Нарушения обнаружили еще во время проверки, которая проходила в марте — июле 2018 года. Так, в некоторых помещениях отсутствовала пожарная сигнализация, были и другие нарушения, которые создавали угрозу безопасности людей. Судебное решение о приостановке работы вступило в законную силу. В официальной группе развлекательного комплекса в соцсетях указано, что принято добровольное решение о приостановке работы.

«Надеемся, что весь процесс займет от 2 до 8 недель. За это время мы сделаем улучшения в FUN24, которые вас порадуют», — указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что казанский развлекательный комплекс FUN24 выставили на продажу. Цена объекта составляет почти 1,3 млрд рублей. В объявлении, размещенном на Avito, речь идет именно о помещениях комплекса FUN24, занимающих площади (29 тыс. кв. м) в здании на улице Мазита Гафури, 46, и установленном там оборудовании.