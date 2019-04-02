В Пермском крае погибла 82-летняя пенсионерка из-за падения с крыши глыбы льда

Из-за падения глыбы льда с крыши пятиэтажного дома в городе Березники Пермского края погибла пожилая женщина, сообщает ТАСС.

82-летняя пенсионерка скончалась на месте. По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее в Набережных Челнах полиция по требованию прокуратуры возбудила уголовное дело по факту упавшей на местную жительницу глыбы льда. Пока оно возбуждено в отношении неустановленных лиц. Управление многоквартирным домом, с которого сорвалась глыба, осуществляет ООО ЖЭУ «Камстройсервис», сообщает пресс-служба прокуратуры. Обслуживанием же занималось ООО «ЖЭУ 51». «Между тем главный инженер ООО «ЖЭУ 51» как ответственное должностное лицо не организовал своевременную очистку козырька балкона от снега и наледи, а также не обеспечил ограждение опасной зоны под балконом. Таким образом, случившееся произошло из-за ненадлежащего исполнения указанным должностным лицом своих профессиональных обязанностей», — подчеркивают в надзорном ведомстве.







