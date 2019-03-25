Полиция Челнов возбудила уголовное дело после падения глыбы льда на женщину

В Набережных Челнах полиция по требованию прокуратуры возбудила уголовное дело по факту упавшей на местную жительницу глыбы льда. Пока оно возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Управление многоквартирным домом, с которого сорвалась глыба, осуществляет ООО ЖЭУ «Камстройсервис», сообщает пресс-служба прокуратуры. Обслуживанием же занималось ООО «ЖЭУ 51».

«Между тем главный инженер ООО «ЖЭУ 51» как ответственное должностное лицо не организовал своевременную очистку козырька балкона от снега и наледи, а также не обеспечил ограждение опасной зоны под балконом. Таким образом, случившееся произошло из-за ненадлежащего исполнения указанным должностным лицом своих профессиональных обязанностей», — подчеркивают в надзорном ведомстве.

Таким образом, прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) именно в отношении главного инженера.

Кроме того, по представлению прокурора в адрес гендиректора ООО ЖЭУ «Камстройсервис» и директора ООО «ЖЭУ 51» двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что днем 16 февраля возле дома №12 в 50-м комплексе глыба льда упала с козырька балкона прямо на 67-летнюю женщину. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.