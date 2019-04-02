Вице-президент и министр нефти Венесуэлы отменили визиты в Россию

Венесуэльские вице-президент Тарек Эль-Айссами и министр нефти Мануэль Кеведо отменили визиты в Россию на этой неделе.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, в связи с этим формат проведения заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии будет изменен. При этом запланированные на первую неделю апреля российско-венесуэльские консультации состоятся, но на более низком уровне.

Причины отмены визитов не уточняются.

Ранее сообщалось, что нефтяная государственная компания Венесуэлы PDVSA собирается открыть «дочку» в России.