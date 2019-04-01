Болельщица «Рубина», ставшая мемом после трансляции матча «Енисей» — «Рубин»: «Пришлось уволиться ради выезда»

Фото: Скрин трансляции

Болельщица «Рубина» Айгуль Агаджанова, которая попала в кадр трансляции из Красноярска, когда произошли неполадки с сигналом из Сибири, рассказала о своем выезде в Сибирь и о том, как проснулась знаменитой.

«Сцена произошла до матча: мы не успели покушать до футбола, и вот этот самый шашлык в лаваше спас нас от голода. Кормит меня мой хороший друг Айдар Хакимов. Шашлык был вкусный, а главное, сытный!

Даже подумать не могли, что это видео станет таким популярным. Просто друзья скидывали скриншоты, мы стояли на секторе и смеялись над этим. Потом уже начали публиковать в разных пабликах, и тогда поняли: завтра станем популярными. И не ошиблись.

Учиться я закончила летом. Устроилась на работу, но из-за поездки в Красноярск пришлось уволиться. Тут уже выбирать нужно было: либо работа, либо выезд в Красноярск. Я уже слишком часто отпрашивалась до этого, в этот раз вряд ли бы отпустили. Выбрала поездку: хотелось посетить новый город, а работу давно хотела поменять. Найду новую!» — рассказала болельщица в интервью Sport24.

Айгуль Агаджанова стала знаменитостью в интернете, поскольку трансляция матча из-за технических неполадок постоянно прерывалась, а вместо нее зрителям показывали кадры с трибун Центрального стадиона в Красноярске, записанные до начала игры. По ходу трансляции постоянно мелькала сцена, как молодой человек приносит девушке шаурму, а та откусывает кусок. Позднее пресс-служба «Енисея» уточнила, что это была не шаурма, а шашлык в лаваше.







По вашим просьбам – представляем полную версию! pic.twitter.com/Bgdi0SectI

— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 марта 2019 г.



