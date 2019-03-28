Журналисты и блогеры Татарстана прислали рекордное количество работ на конкурс «Ростелекома» и Ericsson

270 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VIII конкурс «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступил «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson. Наибольшее число заявок регионального этапа конкурса — из Татарстана.

В номинациях «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», «5G — платформа новых возможностей», «Биометрия — путь к цифровой идентичности» заявлено 58 работ журналистов и блогеров республики. По словам ведущего программы iNews телеканала «Татарстан 24» Андрея Соколова, популярность темы IT в СМИ стала следствием стремительного развития новых технологий.

Андрей Соколов: «Пять лет назад, когда передача iNews впервые появилась на телеэкранах, трудно было отыскать местные инфоповоды. Значимых событий в сфере IT Татарстана было крайне мало. За короткий срок республика совершила настоящий прорыв. Технопарки и бизнес-инкубаторы, беспилотные КАМАЗы, электробусы и такси, запуск тестовой зоны 5G «Ростелекома» в Иннополисе — цифровая жизнь региона закипела. Нам нравится рассказывать о технологических новинках, и мы с радостью представляем наши сюжеты на конкурс».





Работа корреспондента казанского интернет-издания «Реальное время» Дарьи Турцевой о кибермошенничестве и недобросовестной рекламе в интернете стала юбилейной 250-й. «Раньше мы говорили, что высокие технологии занимают значимое место в нашей жизни. Сегодня же мы утверждаем, что без IT жизнь невозможна. Сложно найти сферу, которая развивается без цифровых решений. Я считаю, что рассказывать о возможностях и вызовах цифровой эпохи очень важно».

Работы журналистов и блогеров принимаются до 31 марта 2019 года. Итоги регионального этапа члены жюри подведут в апреле, а на федеральном уровне — в июне текущего года.

Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson в Стокгольме. Подробности на сайте smi.rt.ru (16+).





Партнерский материал