Этери Тутберидзе: «На Олимпиаде была амнезия. А сейчас все те чувства вырвались наружу»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась эмоциями после завоевания золота и серебра на чемпионате мира ее ученицами — россиянкой Алиной Загитовой и представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой.

— Чемпионат мира — 2019 в Японии был лучшим венцом прошедшего сезона для всей нашей команды! Такая буря эмоций и радости, искренней радости за наших девочек, которые выстояли и подарили всему миру красивую борьбу.

По сложившимся обстоятельствам мы не смогли насладиться олимпийскими медалями, то была какая-то амнезия чувств. А сейчас все те чувства как будто вырвались наружу.

Спасибо Алине Загитовой и Лизе Турсынбаевой за лучший подарок всей нашей команде, — написала Тутберидзе в своем «Инстаграме».