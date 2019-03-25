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Этери Тутберидзе: «На Олимпиаде была амнезия. А сейчас все те чувства вырвались наружу»

18:53, 25.03.2019 1
Этери Тутберидзе: «На Олимпиаде была амнезия. А сейчас все те чувства вырвались наружу»
Фото: ru.wikipedia.org

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась эмоциями после завоевания золота и серебра на чемпионате мира ее ученицами — россиянкой Алиной Загитовой и представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой.

— Чемпионат мира — 2019 в Японии был лучшим венцом прошедшего сезона для всей нашей команды! Такая буря эмоций и радости, искренней радости за наших девочек, которые выстояли и подарили всему миру красивую борьбу.

По сложившимся обстоятельствам мы не смогли насладиться олимпийскими медалями, то была какая-то амнезия чувств. А сейчас все те чувства как будто вырвались наружу.

Спасибо Алине Загитовой и Лизе Турсынбаевой за лучший подарок всей нашей команде, — написала Тутберидзе в своем «Инстаграме».

СпортФигурное катание Татарстан
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  • Анонимно 25 марта
    нейметсяэг опять начала травить медведеву
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