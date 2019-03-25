В Челнах заключили под стражу бывшего топ-менеджера оборонного предприятия «Ремдизель»

Городской суд Набережных Челнов заключил под стражу бывшего топ-менеджера АО «Ремдизель» Ильдара Шарафутдинова.

В пресс-службе суда уточнили, что он будет находится в СИЗО в течение одного месяца, передает Chelny-biz.ru.

Шарафутдинов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил средства с расчетного счета завода в размере 4,5 млн рублей.

Также по делу проходит еще один сотрудник завода — подчиненный Шарафутдинова. Сейчас находится под подпиской о невыезде.

АО «Ремдизель» является разработчиком «Тайфунов», «Торнадо», «Выстрелов» и «Платформы-О» для нужд Министерства обороны РФ.