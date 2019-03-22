Титов заявил, что статью об организации преступного сообщества могут изменить в ближайшее время

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ожидает в ближайшее время изменения статьи 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Речь о том, чтобы эту статью перестали применять к обвиняемым по экономическим преступлениям. Титов выразил надежду, что в ближайшее время появится решение, и 210-я статья будет изменена.

Напомним, ранее уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов встретился с представителями казанского МСБ, которые хотели бы перейти на специальный налоговый режим. В ходе не слишком продолжительного разговора он рассказал, какие преимущества даст переход в самозанятые при получении кредитов, могут ли самозанятые кооперироваться и как платить налоги при ведении деятельности не по месту регистрации ИП.