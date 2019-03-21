В Казани мужчина и ребенок госпитализированы в больницу после падения снега c реконструируемого здания

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня вечером мужчина и ребенок пострадали в результате падения снега и были госпитализированы в больницу.

Снег рухнул со строительных лесов реконструируемого здания по улице Жуковского, д.12 на забор с навесом и пешеходов, которые находились на тротуаре. До прибытия подразделений МЧС мальчика из-под завалов извлекли очевидцы. Пожарные и спасатели освободили ноги лежащего мужчины от снега и строительных конструкций.



Мальчика 2016 года рождения доставили в ДРКБ. Пострадавший мужчина с жалобами на сильные боли в позвоночнике был госпитализирован в седьмую горбольницу.



На месте происшествия было установлено предупреждающее ограждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.



Ранее в Набережных Челнах на восьмилетнего ребенка упала наледь с водостока теплицы на территории средней школы №44. Прокуратура города после проведения проверки внесла представление директору школы.