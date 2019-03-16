Стрелок из Новой Зеландии перед атакой отправил «манифест» властям страны

Офис премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн перед атакой, жертвами которой стали 49 человек, получил по электронной почте «манифест» стрелка.

По информации New Zealand Herald, официальный представитель главы правительства подтвердил, что «манифест» получен меньше чем за 10 минут до начала атак в пятницу. В нем говорилось о стрельбе в мечетях Крайстчерча как о свершившемся факте.

Также копии «манифеста» были направлены в адрес новозеландских и международных СМИ, лидеру правоцентристской Национальной партии Новой Зеландии Саймону Бриджесу и спикеру палаты представителей Тревору Малларду.

Вооруженная атака на две мечети в Новой Зеландии произошла в минувшую пятницу. Жертвами нападения стали 49 человек. После этого власти страны задумались о запрете на продажу полуавтоматического оружия.