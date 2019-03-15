Дмитрий Азаров планирует модернизацию железнодорожного вокзала в Тольятти

В рамках «Дня наставника» конкурса «Лидеры России» губернатор Самарской области рассказал о планах использования недозагруженного железнодорожного вокзала в Тольятти.

«Я много слышал, что вокзал современный, большой и вообще почти никак не используется. Ну один-два состава, и то не каждый день. Здание достаточно современное, в 80-х годах построенное, и мне кажется, это просто бесхозяйственность — не использовать такие здания», — сказал глава региона.

К решению задачи по более рациональному использованию объекта он подключил прошлогодних финалистов управленческого соревнования. В итоге одобрение получил проект тольяттинца Ильи Пылева, одного из победителей «Лидеров России» 2018 года. В ближайшей перспективе, со слов главы области, «железнодорожный вокзал в Тольятти может стать «точкой кипения» в хорошем смысле. Точкой, которая притягивает к себе творческую молодежь, с разными интересами и увлечениями».

По убеждению Азарова, молодому и энергично развивающемуся моногороду такая «точка сборки» просто необходима. «Когда есть идея — появляются и возможности. В данном случае — использования существующего здания, что сэкономит бюджетные средства на строительстве», — заверил Дмитрий Игоревич.