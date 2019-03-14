«Роснефть» потратит почти 3 млрд рублей за доставку персонала из Уфы в Игарку

Красноярское ООО «РН-Ванкор», входящее НК «Роснефть», собирается направить 2,95 млрд рублей на доставку нефтяников из Уфы в Игарку Красноярского края и обратно.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на тендер, итоги подведут 25 июня. Победитель должен будет с момента подписания договора и до 31 декабря 2022 года включительно осуществить 1 025 авиарейсов двумя воздушными судами — это порядка 25 рейсов в месяц. Объем перевозок должен составить не менее 100 пассажиров в одном направлении с багажом до 100 кг на каждого.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил российскую компанию «Роснефть» в продолжении закупки нефти у нефтяной государственной компании Венесуэлы PDVSA в обход американских санкций.