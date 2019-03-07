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«КосмоКурс» планирует построить спиртзавод в Нижегородской области для заправки ракет

12:47, 07.03.2019
«КосмоКурс» планирует построить спиртзавод в Нижегородской области для заправки ракет
Фото: mil.ru

Космическая компания «КосмоКурс» планирует построить спиртзавод рядом с первым частным космодромом, который должен появиться в Нижегородской области.

Гендиректор компании Павел Пушкин рассказал, что продукция завода будет использоваться для заправки ракет. Предполагается, что срок окупаемости завода составит 1 год, передает «РИА Новости».

Пушкин также уточнил, что для заправки одной ракеты понадобится 30 тонн спирта в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя.

Ранее гендиректор «КосмоКурс» уже сообщал, что ракета для космических туристов будет работать на этиловом спирте. Для предотвращения воровства топлива космодром будет охраняться.

Промышленность
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