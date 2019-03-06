Следком переквалифицировал дело о взрыве в кафе под Саратовом на более тяжелое

Фото: МЧС

Следственный комитет изменил обвинение 46-летней предпринимательнице Марии Куприяновой после взрыва газа в кафе под Саратовом.

Ранее против нее возбудили уголовное уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью», а теперь ей предъявлено новое обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц», сообщает региональный СК.

Изначально Куприяновой грозило до 6 лет лишения свободы, теперь — до 10 лет.

Напомним, по данным прокуратуры, взрыв в кафе поселка Лысые Горы произошел из-за утечки газа из запасного баллона. Правоохранители задержали 47-летнюю женщину, арендовавшую помещение кафе без соответствующих документов.

В результате взрыва погибли два человека и более 20 пострадали.