Медведев утвердил процедуру формирования списка компаний с программами конкурентоспособности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок формирования единого перечня организаций, которые занимаются корпоративными программами повышения конкурентоспособности, сообщает «Коммерсант».
Банковские кредиты подобным предприятиям правительство часто субсидирует. Отбор участников нового механизма планируется начать с 1 апреля до конца августа, отмечается, что будет «конкурсное начало». На субсидии для компаний, которые подписали корпоративные программы повышения конкурентоспособности, до 2024 года планируется израсходовать 336 млрд рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое определяет механизм работы новой меры господдержки промышленности для повышения конкурентоспособности.ПромышленностьЭкономикаОбществоВласть
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