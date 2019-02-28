Правительство одобрило новую систему господдержки экспорта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое определяет механизм работы новой меры господдержки промышленности для повышения конкурентоспособности, сообщает «Коммерсант».

Речь идет об инструменте банковской субсидии, доступ к которой смогут получить компании, подписавшие корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Документ определяет порядок формирования единого перечня организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ ввел негласные квоты для экспортеров зерна. В ведомстве опасаются, что трейдеры вывезут слишком много. По словам одного из экспортеров, квоты распределены по историческому принципу. За основу взят экспорт крупными трейдерами на октябрь минувшего года.