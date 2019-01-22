В Счетной палате меры по защите лесов считают неэффективными

Фото: Марат Салахов ( facebook.com/ Руслан Сабиров)

В Счетной палате РФ рассказали об итогах мероприятий по оценке государственного управления в области лесного фонда. В ведомстве отметили недостаточность мер по защите лесов, сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ.

Аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс отмечает, что сформированная система не ориентирована на достижение конечного результата, а действия исполнительной власти не всегда последовательны. На коллегии Счетной палаты отмечалось, что с 2013 года площадь, покрытая лесами, сократилась на 1,1 млн гектаров.

Напомним, бюджетные средства на поддержку приобретения или строительство жилья молодыми семьями не улучшают демографическую ситуацию в России. Об этом в интервью ТАСС заявил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.