В Казани стартовал суд над спецназовцем, напавшим на подростка-аутиста

В Московском районном суде Казани сегодня стартовал процесс по делу об избиении подростка-инвалида. Напомним, в сентябре 2018 года 17-летний Владимир Сидоров, страдающий расстройством аутистического спектра, вышел не на своей остановке метро и искал помощи у прохожих, в ответ незнакомый мужчина, как потом выяснилось, бывший спецназовец, жестоко избил его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК РФ). Сегодня в суде допросили свидетелей по делу. Из 20 свидетелей обвинения сегодня явились только двое — это учителя Володи. Светлана Смирнова, педагог-дефектолог школы №78, которая занимается с ним с 3-го класса, и Эльвира Зайцева, директор частного логопедического центра, который Владимир посещает дополнительно к основной школе.



Смирнову суд спросил, случались ли у парня приступы агрессии, нападал ли он на учителей и детей, ругался матом? На что Смирнова ответила, что никогда такого не было. Адвокат спрашивал, известны ли учителю случаи, чтобы Владимир провоцировал на агрессию других людей, на что педагог ответила, что нет.

Такие же вопросы задавали и Зайцевой. Она рассказала, что с парнем проблем никогда не было. В центре занимаются дети от 7 до 18 лет, которым приходится ждать приема к специалистам в общем коридоре, и Володя ведет себя спокойно и нормально реагирует на незнакомых. По ее словам, его агрессии она не наблюдала.

По словам адвоката обвиняемого, Газизуллин частично признал вину.