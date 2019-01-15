В Сети появилось видео проезда новейшего ракетного тягача в Татарстане

В Сети появилось видео опытного образца нового четырехосного ракетного тягача «КАМАЗ-7950».

Как сообщает «Российская газета», машину засняли по дороге к полигону в Набережных Челнах.

Особенностью шасси тягача является электромеханическая трансмиссия нового поколения. Машину планируется использовать как базу для пусковых установок ОТРК «Искандер», противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», антенного поста ЗРК С-400 «Триумф» и других боевых систем.

Предполагается, что татарстанские автомобили должны заменить многоколесные тягачи белорусского производства.

Ранее в России начали разработку крылатой ракеты «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тыс. км. Она создается для Военно-морского флота.