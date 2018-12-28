В Перми произошла первая авария с участием автомобиля каршеринга

Авария с участием автомобиля каршеринга Vorona CAR произошла в четверг, 27 декабря, в Перми.

Инцидент случился в Орджоникидзевском районе рядом с Чусовским водозабором. По словам очевидцев события в соцсетях, водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Возможная причина авария — сильный снегопад, из-за которого ухудшилась видимость на дороге.

Добавим, каршеринг в Перми был запущен 25 декабря. Услуга аренды автомобиля предоставляется людям старше 20 лет со стажем вождения более двух лет. Предлагаемые машины — Renault Logan.

Ранее в Самаре каршеринговый автомобиль врезался в ограждение на Московском шоссе.