В Самаре каршеринговый автомобиль врезался в ограждение на Московском шоссе

В Самаре произошла авария с участием автомобиля, принадлежащего сервису каршеринга, в ночь на 2 декабря.

Инцидент случился на перекрестке между Московским шоссе и улицей Ново-Вокзальной. Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель арендованного автомобиля Hyundai Solaris врезался в ограждение между проезжей частью и пешеходной дорожкой. Машина получила серьезные повреждения.

По предварительной информации, автомобиль арендован в компании «Делимобиль». Находившиеся в иномарке мужчина и девушка не пострадали.

В настоящее время причины аварии уточняются. Активисты «Ночного Патруля» совместно с представителями каршеринговой компании направили девушку-водителя на медицинское освидетельствование в наркодиспансер, где при анализе было обнаружено вещество, при употреблении которого запрещено управлять автомобилем.

«Если результаты экспертизы окажутся положительными, то водителю грозит лишение прав до двух лет со штрафом 30 тысяч рублей. Также ей придется выплатить штраф компании «Делимобиль» в размере 50 тыс. рублей и полностью сумму возмещения материального вреда за поврежденный автомобиль, а это конструктивная гибель автомобиля», — рассказали общественники.

Напомним, ранее в Самаре грузовик врезался в шесть автомобилей.