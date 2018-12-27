Вкладчикам «Татфондбанка» выплатили 243 млн рублей по искам прокуроров

Пострадавшим банковским вкладчикам ПАО «Татфондбанк» выплатили 243 млн рублей. Всего татарстанские прокуроры в защиту вкладчиков направили в Вахитовский районный суд Казани 255 исков на общую сумму 349,8 млн рублей.



«В настоящее время, по искам прокуроров 231 вкладчику ПАО «Татфондбанк» выплачено 243 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Выплаты затронули вкладчиков, пострадавших из-за неправомерного расторжения договора банковского вклада и переводом денежных средств в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс».

Отмечается, что еще один акт на сумму 1 млн рублей находится на стадии исполнения. По двум судебным решениям на сумму 2,2 млн рублей производства приостановлены в связи со смертью истца до определения круга наследников.

Ранее Арбитражный суд РТ вновь отложил рассмотрение заявления «Татфондбанка» в лице АСВ о включении в реестр требований кредиторов к Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей.