Суд в Казани отложил рассмотрение дела об избиении подростка-инвалида

Московский районный суд Казани отложил рассмотрение дела бывшего спецназовца Рустема Газизуллина, которому предъявлено обвинение в умышленном избиении подростка-инвалида, до 13 января 2019 года.

Как сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда, на сегодняшнее заседание не явился адвокат обвиняемого, который якобы застрял в пробке. Между тем в зале присутствует отец мальчика, но он отказывается общаться.

Напомним, Газизуллин стал фигурантом уголовного дела в конце сентября, после публикации в сетях видео нападения на подростка, страдающего аутизмом. При первой встрече с журналистами в суде обвиняемый заявил — подросток налетел на него и плюнул.