Василевский снова совершил необычный сэйв и помог обыграть «Эдмонтон»

Российский вратарь «Тампы-Бэй», воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Василевский стал героем матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Россиянин отбил по ходу встречи 25 бросков и помог своей команде одержать победу со счетом 6:3.

В одном из эпизодов встречи в первом периоде при счете 1:1 Василевский необычным образом отбил бросок лидера «Ойлерз» Конора Макдэвида. Канадец получил шайбу у правого борта в районе синей линии и успел резко сместиться в центр. Василевский упал на живот и после броска Макдэвида не глядя отбил летящую в ворота шайбу левой ногой.