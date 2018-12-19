Valeo планирует вложить 776 млн рублей в производство автокомпонентов в Самарской области

Французская группа Valeo намерена вложить 776 млн рублей в инвестиционный проект в Самарской области.

Совместно с региональными властями предприятие хочет запустить производство компонентов и систем для автомобильной индустрии. Планируется создание 250 рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации Самарской области.

Соглашение о сотрудничестве между сторонами было подписано в рамках визита во Францию самарской делегации с 11 по 14 декабря во главе с врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.

Всего за последние 10 лет объем французских инвестиций в экономику Самарской области составил почти 5 млрд евро. На территории региона успешно работают многие предприятия с участием французского капитала, в том числе Schneider Electric, Danone и Auchan.

Добавим, французская группа Valeo занимается разработкой, производством и продажей деталей, систем и агрегатов для легковых и грузовых автомобилей и является одной из крупнейших в Европе. Группа поставляет свои продукты в 33 страны. В прошлом году году выручка Valeo составила 18,6 млрд евро.

Напомним, израильская сеть Cofix планирует открыть кофейни в Уфе.

