Адвокат Кокорина: «Суд принял решение еще утром»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова во время слушаний заявила, что дело в отношении футболиста приняло показательный характер.

По ее утверждениям, решение было принято судом еще утром, и потому в СМИ раньше времени стали появляться новости о продлении ареста для Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

В Тверском суде Москвы сегодня идет слушание о мере пресечения для Кокорина и Мамаева. Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, следствие ходатайствует о продлении.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей братьям Кокориным, а также Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 февраля. Согласно позиции следствия, «преступления были совершены с особым цинизмом и жестокостью по отношению к потерпевшим». В материалах дела также отмечается, что «по мнению следствия, Кокорин и Мамаев вне СИЗО могут продолжить заниматься преступной деятельностью».