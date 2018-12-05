Генштаб ВС РФ: размещающие американские ракеты страны попадут под прицел в случае отказа от ДРСМД

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов пригрозил странам НАТО решительным ответом в случае отказа от Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, страны, разместившие американские ракеты, станут потенциальными целями ответного удара России.

«В восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества», — приводит «РИА Новости» слова Герасимова.

По словам генерала, сейчас упор в подготовке Вооруженных сил делается на противостоянии высокотехнологичному противнику, обладающему новейшим оружием и авиацией.

Ранее США и НАТО выдвинули России ультиматум о выполнении ДРСМД. Альянс согласился с Вашингтоном, что Россия нарушает договор.