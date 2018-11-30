Курбан Бердыев о игре зимой: «Задайте этот вопрос тем, кто придумал переход на «осень-весна»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал матч казанского клуба против московского «Динамо», который завершился со счетом 1:1. Также тренер раскритиковал систему «осень-весна», по которой проводится чемпионат России по футболу.

— Первый тайм сыграли не очень, второй тайм провели более активно. Обидно, что пропустили в конце матча. Элементарные ошибки подводят снова, — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени».

— Не мучение играть в такую погоду?

— Задайте этот вопрос тем, кто придумывал переход на систему «осень-весна». Обещали за счет государства закрытые манежи, стадионы. Где они, спрашивается?

Следующий матч «Рубин» проведет на выезде 5 декабря в Москве против местного «Локомотива».