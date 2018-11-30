«Рубин» сыграл вничью с «Динамо»

Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:1. Сначала гол в свои ворота забил нападающий «Динамо» Евгений Луценко, ничью москвичам принес Вячеслав Грулев.

На данный момент «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице с 22 очками в активе.

В прошлом туре «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Анжи». Следующую игру команда проведет 5 декабря на выезде с московским «Локомотивом».