«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Анжи»

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Анжи» (Махачкала) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 1:1. За «Рубин» отличился Игорь Калинин (27-я минута). У «Анжи» гол забил Павел Долгов (36-я).

После 15 туров «Анжи», набрав 14 очков, остался на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин», имея 21 очко, занимает восьмое место.

В следующем туре «Рубину» предстоит провести домашний матч с «Динамо», который состоится 30 ноября.

В прошлом туре «Рубин» дома сыграл вничью с московским «Локомотивом». Матч завершился со счетом 0:0.