«Ак Барс» сегодня проведет фотосессию с котятами
Как стало известно «Реальному времени», игроки казанского «Ак Барса» сегодня проведут фотосессию в раздевалке команды с участием котят.
Приурочено мероприятие будет ко Всемирному дню домашних животных, который традиционно проводится 30 ноября.
Одними из главных участников кошачьей фотосессии станут капитан команды, Александр Свитов и нападающий Владимир Ткачев.
Напомним, что следующий матч «Ак Барс» проведет завтра, 30 ноября. На своем льду казанцы сыграют против ярославского «Локомотива». Начало игры в 19.00 мск.СпортХоккей Татарстан
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