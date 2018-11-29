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«Ак Барс» сегодня проведет фотосессию с котятами

14:36, 29.11.2018

Как стало известно «Реальному времени», игроки казанского «Ак Барса» сегодня проведут фотосессию в раздевалке команды с участием котят.

Приурочено мероприятие будет ко Всемирному дню домашних животных, который традиционно проводится 30 ноября.

Одними из главных участников кошачьей фотосессии станут капитан команды, Александр Свитов и нападающий Владимир Ткачев.

Напомним, что следующий матч «Ак Барс» проведет завтра, 30 ноября. На своем льду казанцы сыграют против ярославского «Локомотива». Начало игры в 19.00 мск.

СпортХоккей Татарстан
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