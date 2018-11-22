ФСБ и Росгвардия провели спецоперацию в пермской школе из-за резинового ножа — Mash

В Перми сотрудники силовых ведомств провели спецоперацию в школе №42 из-за резинового ножа.

Инцидент произошел во вторник, 20 ноября. Во время урока математики семиклассник играл с резиновым ножом, который взял у ученика параллельного класса. Преподаватель, увидев оружие в руках у ребенка, вызвала заведующую учебной частью школы, которая попыталась отобрать нож, но ребенок не отдавал его.

В результате завуч вызвала сотрудников силовых ведомств. На место приехала полиция, ФСБ и Росгвардия. Правоохранители забрали резиновый нож на экспертизу, передает telegram-канал Mash.

Родителей двух учеников были вызваны в школу для профилактической беседы.

Напомним, 5 января этого года в Перми произошло нападение на школу, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе случилась драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением. Для атаки на школу подростки использовали ножи.