Глава Минсвязи РТ: «Таттелеком» может стать исследовательским центром интернета вещей

Глава Министерства информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов заявил, что у «Таттелекома» есть потенциал для того, чтобы стать исследовательским центром в сфере интернета вещей, поскольку сегодня у компании уже есть наработки в этой области. Об этом министр сообщил на расширенном заседании совета Ассоциации предприятий и промышленников РТ, посвященном цифровой трансформации.

По словам Шайхутдинова, «Таттелеком» не единственная компания в республике, которая может стать центром научно-исследовательских разработок. «Компания «Татнефть», например. На самом деле, в республике, мне кажется, это самый крупный, лидирующий исследовательский центр. Потому что есть своя разработка, есть ее применение, есть повышение эффективности за счет внедрения технологий», — сказал он.

Кроме того, Шайхутдинов добавил, что республика возлагает надежду на вузы — они должны стать не только местом, где получают образование, но и кузницей предпринимательских кадров: «Образование — это хорошо. Но мы учим людей для экономики, а не для того, чтобы они получили высшее образование».