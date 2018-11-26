Нурмагомедов о Бузовой: «Она не может быть моей женой, это неправда»

Боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о том, является ли Ольга Бузова его «тайной женой».

«Я к этому плохо отношусь, это неправда, она не может быть моей женой», — цитирует бойца «Р-Спорт».



После ответов на вопросы боец презентовал в Москве автобиографию под названием Khabib Time.

В октябре перед боем с ирландцем Конором Макрегором, в котором Нурмагомедов защитил чемпионский титул, британское издание The Sun опубликовало статью о личной жизни российского бойца. К материалу была прикреплена фотография Нурмагомедова с Ольгой Бузовой.

