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Нурмагомедов о Бузовой: «Она не может быть моей женой, это неправда»

17:51, 26.11.2018
Нурмагомедов о Бузовой: «Она не может быть моей женой, это неправда»
Фото: скриншот thesun.co.uk

Боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о том, является ли Ольга Бузова его «тайной женой».

«Я к этому плохо отношусь, это неправда, она не может быть моей женой», — цитирует бойца «Р-Спорт».

После ответов на вопросы боец презентовал в Москве автобиографию под названием Khabib Time.

В октябре перед боем с ирландцем Конором Макрегором, в котором Нурмагомедов защитил чемпионский титул, британское издание The Sun опубликовало статью о личной жизни российского бойца. К материалу была прикреплена фотография Нурмагомедова с Ольгой Бузовой.

Спорт
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