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ВМС Аргентины опубликовали фотографии затонувшей в 2017 году подлодки San Juan

12:11, 19.11.2018

Военно-морские силы Аргентины опубликовали фотографии обнаруженной затонувшей подводной лодки San Juan.

На фотографиях видна разрушенная часть корпуса подлодки и ее движущий винт.

«Также были идентифицированы другие части подводной лодки меньших размеров и форм, совпадающие с носовой частью и кормой», — указано в подписи к снимкам.

На днях ВМС Аргентины объявили об обнаружении на дне Атлантического океана подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что подлодка «Сан-Хуан» была разрушена в течение 40 миллисекунд из-за взрыва. Экипаж подводной лодки погиб мгновенно. На ее борту находились 44 человека.

Происшествия
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