ВМС Аргентины опубликовали фотографии затонувшей в 2017 году подлодки San Juan

Военно-морские силы Аргентины опубликовали фотографии обнаруженной затонувшей подводной лодки San Juan.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z

— Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

На фотографиях видна разрушенная часть корпуса подлодки и ее движущий винт.

«Также были идентифицированы другие части подводной лодки меньших размеров и форм, совпадающие с носовой частью и кормой», — указано в подписи к снимкам.



На днях ВМС Аргентины объявили об обнаружении на дне Атлантического океана подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что подлодка «Сан-Хуан» была разрушена в течение 40 миллисекунд из-за взрыва. Экипаж подводной лодки погиб мгновенно. На ее борту находились 44 человека.

