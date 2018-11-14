AZUR air планирует запустить прямые рейсы из Перми в Санью и Дубай

Российская чартерная авиакомпания AZUR air намерена осуществлять рейсы из Перми в китайский город Санья и Дубай в ОАЭ.

Согласно приказу Росавиации, перевозчик отныне получил допуск на право осуществления данных рейсов в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ. Прямые перелеты из Перми будут осуществлять два раза в неделю в Санью и четыре раза в неделю — в Дубай.

В настоящее время точная дата запуска рейсов не сообщается. Предварительно, перелеты будут открыты в летнем сезоне в следующем году.

Напомним, ранее авиакомпания «ИрАэро» запустила прямые перелеты из Самары в Китай. Пунктом прибытия стал тропический город Хайкоу — столица провинции Хайнань.