В Калуге неизвестные взорвали дверь Пенсионного фонда

Ночью в Калуге взорвали дверь Пенсионного фонда на улице Болдина.

Взрыв произошел около четырех часов утра. Взрывное устройство могло быть начинено патронами от АК-47, а также другими мелкокалиберными патронами, сообщает «НИКА ТВ» со ссылкой на источник.

В результате взрыва пострадала внешняя отделка здания: вылетели несколько плит, разбилось стекло входной двери. У входа в здание осталась воронка от взрывчатки.

Источник «Калужских новостей», близкий к правоохранительным органам, утверждает, что из-за взрыва возбудят дело по статье о хулиганстве, «либо [по] схожей с ней».

В Пенсионном фонде «Московскому Комсомольцу» рассказали, что, несмотря на взрыв, организация работает в штатном режиме.