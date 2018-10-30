Под Казанью гвардейцы освоили прыжки с вертолета без парашютов

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Лаишевский район Татарстана стал местом тактических и практических учений управления Росгвардии по РТ. В течение пятидневных сборов бойцы СОБРа и ОМОНа отрабатывали приемы боевого гранатометания и беспарашютного десантирования с вертолета на высоте 15—30 метров от земли.

«Нередко именно беспарашютное десантирование является единственным возможным способом доставки спецназа к месту проведения операции, обеспечивающим успешное выполнение боевой задачи. Личный состав и экипажи должны действовать слаженно, а это достигается только при помощи упорных тренировок», — поделился с «Реальным временем» командир авиаотряда Росгвардии.

Не обошлось без практических стрельб и повышения навыков инженерно-саперной и медицинской подготовки, а также ориентирования на местности. Ну а завершились сборы гвардейцев спецоперацией по нейтрализации условной группы вооруженных бандитов, засевших в одном из лесов Лаишевского района.

Условный враг был разбит, а начальник регионального управления Росгвардии Рустем Гумеров по итогам полевых сборов сделал вывод: «Все подразделения показали высокий профессиональный уровень и готовность к выполнению служебно-боевых задач».

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