В США задержали подозреваемого в рассылке писем с бомбами Обаме и Клинтонам
Во Флориде арестован подозреваемый в рамках расследования дела о рассылке писем с бомбами в адрес политиков.
Об этом сообщает CNN.
24 октября в почте, отправленной в дом бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, нашли бомбу. Аналогичные взрывные устройства были отправлены в офис экс-президента США Барака Обамы, Белый дом и телекомпанию CNN.
Также посылки получили бизнесмен Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро и несколько конгрессменов. Все они поддерживают Демократическую партию.Происшествия
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