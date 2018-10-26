В США задержали подозреваемого в рассылке писем с бомбами Обаме и Клинтонам

Во Флориде арестован подозреваемый в рамках расследования дела о рассылке писем с бомбами в адрес политиков.

Об этом сообщает CNN.

24 октября в почте, отправленной в дом бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, нашли бомбу. Аналогичные взрывные устройства были отправлены в офис экс-президента США Барака Обамы, Белый дом и телекомпанию CNN.

Также посылки получили бизнесмен Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро и несколько конгрессменов. Все они поддерживают Демократическую партию.