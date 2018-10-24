«Салават Юлаев» попробует снова огорчить СКА

В среду, 24 октября, уфимский «Салават Юлаев» примет на своем льду питерский СКА — одного из конкурентов в борьбе за главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина. Матч начнется на «Уфа-Арене» в 19 часов по уфимскому времени (17.00 мск).

В этом сезоне соперники встречались один раз. На льду питерской команды уфимцы сумели одержать крупную победу — 4:1.

В своих последних матчах текущего регулярного чемпионата и СКА и «Салават Юлаев» не уложились в основные 60 минут. Уфимская команда дома проиграла омскому «Авангарду» в овертайме — 0:1. А СКА в «армейском дерби» в Санкт-Петербурге уступил ЦСКА в серии буллитов — 1:2.