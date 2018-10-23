Концерт за колючей проволокой: как Салават пел для заключенных

19:43, 23.10.2018 20 1
1/20
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов и его студенты выступили с концертной программой перед заключенными исправительной колонии №2 Казани. Концерт театра песни «Салават» посмотрели около 270 заключенных, среди которых были представители разных национальностей.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:10
    Мужской поступок. Люди, попавшие туда по стечению жизненных обстоятельств, не должны становиться изгоями. Нужно с ними разговаривать, общаться, тянуть их в нормальную жизнь. Это общение нужно для возвращения людей, попавших в беду, в обычную жизнь, но и для повышения безопасности всех людей. Не все люди способны на такой поступок. Молодец Салават и его команда!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи