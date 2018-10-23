Координатор штаба Навального в Казани обжалует штраф в 75 тысяч рублей

Вахитовский райсуд Казани ужесточил наказание координатору местного штаба Алексея Навального Эльвире Дмитриевой за призывы к участию в акции против пенсионной реформы 9 сентября.



Дмитриева получила 7 суток ареста и 10 тыс. рублей штрафа, но после ее обращения в Верховный суд Татарстана дело пересмотрели — размер штрафа увеличили в 7,5 раза. Накануне Дмитриева обжаловала новое судебное решение, пишет «Коммерсант». Она также планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, что Вахитовский райсуд Казани признал ее виновной по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Во второй раз суд квалифицировал ее действия по ч. 8 (повторное совершение административного правонарушения), поскольку в прошлом году активистка привлекалась за организацию митинга против коррупции.

Напомним, организованная сторонниками Алексея Навального акция против пенсионной реформы прошла в Казани 9 сентября.