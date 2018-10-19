Центробанк выявил рост вкладов населения в начале октября

В первой декаде октября в российских банках был прирост вкладов. По имеющейся оценке, с 1 по 15 октября вклады физлиц в действующих кредитных организациях с исключением влияния валютной переоценки выросли на 1,2%,

«В первой декаде октября уже идет прирост вкладов — это важно», — цитирует «Интерфакс» зампреда ЦБ Василия Поздышева.

В сентябре отток вкладов составил 0,8% после 0,6% в августе, говорил ранее Поздышев: за месяц вклады сократились на 218 млрд до 27,2 трлн рублей. Рублевые вклады в сентябре уменьшились на 0,8%, валютные — на 0,7% (в долларовом эквиваленте).

Ранее аналитики оценили масштабы августовского оттока валюты из российских банков: за месяц крупнейшие госигроки лишились в совокупности $8,3 млрд. Эти деньги вкладчики теперь либо хранят в наличных, либо вывели за пределы страны. На сегодня ситуация с оттоком валюты нормализовалась, однако по мере приближения новых санкций США набеги на банки могут возобновиться. Подробнее — в материале «Реального времени».