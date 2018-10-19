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В Казани продлили арест обвиняемому в избиении подростка-инвалида

13:06, 19.10.2018
В Казани продлили арест обвиняемому в избиении подростка-инвалида
Фото: Реальное время/Мария Горожанинова

Под стражей до 25 ноября оставил сегодня Московский райсуд Казани бывшего спецназовца Рустема Газизуллина, ему предъявлено обвинение в умышленном избиении подростка-инвалида. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь суда Мария Корнилова.

Напомним, Газизуллин стал фигурантом уголовного дела в конце сентября, после публикации в сетях видео нападения на подростка, страдающего аутизмом. При первой встрече с журналистами в суде обвиняемый заявил — подросток налетел на него и плюнул.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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