Минсвязи РТ поощрит школьников за увод родителей в виртуал

Министр информатизации и связи РТ на брифинге в кабмине прокомментировал «Реальному времени» скандальное объявление Госжилфонда при Президенте РТ о повышении стоимости аренды жилья в Иннополисе. Рассылку извещений о более чем двухкратном удорожании стоимости проживания с 1 ноября Роман Шайхутдинов назвал «ошибочным размещением информации».



Шайхутдинов также рассказал о том, какие новые сервисы будут запущены на республиканском Портале государственных услуг в ближайшее время и о том, какие меры предпринимаются министерство для популяризации электронных сервисов среди населения республики. В частности, он сообщил о проведении конкурса среди школьников, цель которого – как можно шире вовлечь их родителей в пользование сервисами Портала госуслуг РТ. Подробности с брифинга – в материале «Реального времени».